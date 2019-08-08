عروض بنده الجديدة اليوم من 8 أغسطس ولمدة أسبوعين بمناسبة العيد

بدأت عروض بنده لهذه الفترة والتي تبدأ من الخميس 8 أغسطس إلى الأربعاء 21 من هذا الشهر، وذلك لمدة 15 يوم كاملة أي مدة مُضاعفة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث من المتوقع أن تشهد الأسواق خلال هذه الأيام إقبالاً كبيرًا وغير مسبوق من العملاء، كما هو الحال في الأعياد والمناسبات، لذلك فقد حرصت بنده على طرح العديد من المنتجات من جميع الماركات، والتي تناسب كل الأذواق ويبحث عنها معظم من يقومون بزيارة فروع الأسواق في مختلف أنحاء المملكة.

وحيث أننا مقبلين على عيد الأضحى المبارك فقد راعت شركة التجزئة الأكبر في المملكة، ذلك من خلال عروض خروف العيد من نوعيات مختلفة منها النعيمي والسواكني والروماني وأيضًا هناك الرفيدي، وبخطوات سهلة وبسيطة ومضمونة يمكن للمواطن السعودي أو المقيم الحصول على أضحيته، والتي سوف تصله حتى منزله مباشرة بعد توجهه لأحد الفروع وحجزها ودفع ثمنها وخلال أحد اليومين من 12 إلى 14 أغسطس سوف تصله جاهزة.

عروض بنده من 1 إلى 7 أغسطس

وقد شملت العروض بخاخ النشا الأصلي ماريتو عبوة 400 مل وبتوفير 5 ريال سعودي، وكذلك شامبو العبايات أومينو المركز عبوة 2 لتر بخصم 10 ريال، حيث كانت قيمته 29 ريال ثم انخفضت إلى 19 ريال، ومناديل جامبو رول فاين 350 متر بتوفير 7 ريال سعودي وآخر المنتجات التي شملتها عروض بنده لهذه الأيام الأربعة فكانت مناديل للوجه ماركة فاين فلافي عبوة يمكن إعادة تعبئتها مرة أخرى، ويمكن الإطلاع على تلك العروض من خلال الصور الموضوعة.



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هذا ونظرًا لطول فترة العروض لهذه المرة فمن المؤكد أن بنده سوف تقوم بطرح عدة خصومات أخرى خلال الأسبوعين القادمين، وذلك وفقًا لإقبال العملاء على نوعيات معينة من المنتجات والسلع فتابعونا.