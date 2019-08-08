عروض بنده السعودية تحت شعار “حج مبرور” تقدم تخفيضات لا مثيل لها

عادت عروض بنده من جديد لتشارك السعوديين والأمة الإسلامية في المناسبات التي يمرون بها، وفي هذه الأيام لا شك أن الاهتمام منصب بشكل كبير على عيد الأضحى المبارك، والذي يسعى الجميع إلى الاستعداد له من خلال شراء المستلزمات التي يحتاجها كل منزل خلال تلك الفترة، وعلى رأسها بكل تأكيد اللحوم، وتنطلق هذه التخفيضات من اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس وتستمر حتى الأربعاء الموافق 21 من هذا الشهر، أي بمعدل أسبوعين تقريبًا وهو بذلك عرض مضاعف لأنه من المعروف لدى الجميع أن عروض بنده يتم طرحها بشكل أسبوعي.

عروض بنده من 8 أغسطس

شملت الخصومات العديد من المنتجات وبمعدلات كبيرة مثل الزيوت الهامة للمطابخ في هذه الفترة، فكان هناك عدد لا بأس به من الماركات العالمية على رأسها دوار الشمس هالي وشروق ونور، كذلك زيت ذرة عافية ومازولا هذا بالإضافة إلى زيت الزيتون البكر الذي يتم استخدامه في أغراض عديدة، كذلك الأرز بأنواعه المختلفة المصري والهندي البسمتي والطحين الكويتي الفاخر، والسميد بتشكيلاته المختلفة الناعم والخشن وأيضًا شوربة ماجي بتشكيلاتها المتعددة.

منتجات بهارات مجدي بأنواعها المختلفة والتي تُستخدم في طهي اللحوم لتعطي لها مذاق خاص ومتميز شملتها عروض بنده لهذه الفترة المقبلة، والمايونيز والصلصة وغيرها من السلع الأخرى والتي سوف تتضح من خلال مجلة العروض التي سوف نضعها لكم لتتعرفوا على كل المتاح في أسواق بنده.

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