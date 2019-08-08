انطلاق أول رحلة دولية من مطار جدة الجديد.. غداً

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق أولى الوجهات الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الصالة رقم (1) من جدة إلى مطار أبو ظبي الدولي في الإمارات، وكذلك إلى مطار البحرين الدولي، ومطار مسقط الدولي، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية (ذهاباً وإياباً).

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة ستتم بشكل تصاعدي، وستبدأ بمحطتي أبو ظبي والبحرين ابتداء من 9 أغسطس الجاري، وستضاف محطة ثالثة ابتداء من 10 أغسطس إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان.

وستنطلق الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد إلى مطار أبو ظبي الدولي ابتداء من يوم الجمعة بواقع رحلة يوميا، كما تنطلق الوجهة الثانية نحو مطار البحرين الدولي بواقع رحلة يوميا، فيما يشهد العاشر من أغسطس انطلاق الوجهة الدولية الثالثة المتجهة إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان بواقع رحلة لمدة 4 أيام في الأسبوع.

يذكر أن الخطوط السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ21 وجهة داخلية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.

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