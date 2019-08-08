آخر مهلة لتسجيل حجاج الداخل.. اليوم

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تغلق وزارة الحج والعمرة اليوم(الخميس)، المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل في المقاعد التي خصصتها الوزارة لموسم حج هذا العام 1440هـ في شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخص لها بالعمل هذا العام، الذي بدأ التسجيل فيه في اليوم الأول من شهر ذي القعدة الماضي.
وشددت الوزارة على كافة الشركات والمؤسسات التعاون مع مندوبي البنك الإسلامي للتنمية لتسويق سندات الهدي والأضاحي في مخيمات الحجاج، ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي الذي ينفذه البنك خلال مواسم الحج سنويا.
وأكدت الوزارة ضرورة وجود نسخة من شهادة تأهيل متعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة، الصادرة من قبل أمانة العاصمة المقدسة مع حصول جميع العاملين في إعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية على شهادات صحية ممغنطة سارية المفعول.
بالصور: كيف كان الحج قديماً
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