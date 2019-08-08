لأول مرة رهف القنون تفاجئ الجميع وتُوجه رسالة إشادة للملك سلمان .. والسبب؟

عدن - ياسمين التهامي - علقت اللاجئة السعودية في كندا، رهف القنون، على قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن "إسقاط الولاية" عن سفر المرأة واستصدار جواز سفر.

وأشادت القنون، بصدور هذا القرار، وقالت عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "لا أكاد أصدق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر دون إذن، تهانينا للنساء السعوديات أنا سعيدة جدا لأجلكن".



وتباينت ردود الفعل على اللاجئة السعودية، إذ قال أحد المغردين: "أنت أحد أسباب هذا الإنجاز، يجب على الكثير من الناس أن يوجهوا الشكر لك".

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بالمقابل، قال مغرد آخر: "هذا القرار أفشل المشروع الذي هاجرت من أجله، أنت والمنظمات الفاشلة"، في حين قال آخر: "من المثير للدهشة أن نكون في القرن الـ21 وتتصدر مثل هذه الأنباء العناوين".

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، قبل أيام، إسقاط الولاية عن سفر المرأة السعودية واستصدار جواز سفر، إذ لم تعد السعوديات بحاجة لإذن من ولي الأمر للإقدام على هاتين الخطوتين، وذلك بقرار من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.



يذكر أن رهف القنون كانت قد هربت من عائلتها وحصلت على حق اللجوء في كندا لتكون من أول الفتيات السعوديات اللواتي غادرن المملكة خوفا من تعنيف العائلة أو الحكومة لهن.

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I still can’t believe that Saudi Arabia has allowed women to travel without permission!CONGRATULATIONS TO SAUDI WOMEN. I’m so happy for you💕 — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) August 5, 2019

Rahaf Mohammed رهف محمد@rahaf84427714

I still can’t believe that Saudi Arabia has allowed women to travel without permission!CONGRATULATIONS TO SAUDI WOMEN. I’m so happy for you Advertisements

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