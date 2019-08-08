شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح هــــام للسفير السعودي لدى اليمن حول أحداث اليوم في العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي الميليشات الحوثية الارهابيه المدعومة من ايران والتنظيمات الإرهابية التي استهدفت الشهيد ابواليمامه والأبطال الشهداء في معسكر الجلاء، ومركز الشرطة، وهي التي دمرتها عدواناً وبغياً في العام ٢٠١٥.

وأكد آل جابر في تغريدة مقتضبة على تويتر رصدها يمن فويس: ستبقى عدن آمنه ومستقره بحكمة العقلاء وبدعم التحالف.

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