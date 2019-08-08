بعد 28 عاماً.. حكم قضائي يُلزم “التحلية” بتعويض مواطنين بالقطيف

ألزم حكم قضائي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بتعويض أصحاب أراضٍ متنازع عليها، لينهي بذلك خلافاً دام نحو 28 عاماً بين مواطنين والمؤسسة حول نزع ملكيات أراضٍ في مخطط سكني بالمنطقة الشرقية.

وألزم الحكم «التحلية» -حسبما جاء في “عكاظ”- بتعويض أصحاب الأراضي المتنازع عليها في مخطط البلدية المعتمد برقم ٤٢٢ / ٣ منطقة (ج) والكائن شمال إلى الشرق من صالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية بمحافظة القطيف. ودعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أصحاب العقار لمراجعتها بالرياض لاستكمال إجراءات نزع ملكية الأراضي، مصطحبين معهم صورة من الملكية مع الأصل للمطابقة، وصورة من الهوية، وفي حالة مراجعة غير المالك إحضار صورة من الوكالة الشرعية وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال صرف التعويض وفقاً للأنظمة والتعليمات.