تعرّف على حدود وأعلام الحرم المكي وبدايتها وتجديدها خلال العهد السعودي “انفوجرافيك”...

نشرت دارة الملك عبدالعزيز “انفوجرافيك” يوضّح حدود وأعلام الحرم المكي، والمراحل التي مرّ بها في تجديدها خلال العهد السعودي. وأوضح “الانفوجرافيك” أن الحرم هو ما أحاط بمكة المكرمة من جوانبها وأطاف بها، كما أن أعلام الحرم هي علامات بارزة لتحديد حدّ الحرم من جميع الاتجاهات، مبيناً أن أول مَن نصب الأعلام هو الخليل إبراهيم عليه السلام بدلالة جبريل عليه السلام.

ولفت إلى أن عدد الأعلام من الحد الشمالي يبلغ 650 علماً، والحد الجنوبي يبلغ 299 علماً، والحد الشرقي يبلغ 117 علماً، والأعلام في الحد الغربي تبلغ 38 علماً، مبيناً أن الحكمة منها هو تذكير لكل مؤمن بالله بقدسية الحرم المكي الشريف، وكذلك حتى يراها الناس وتساعدهم على التمييز بين الحل والحرم. وأشار إلى تجديد تلك الأعلام في العهد السعودي عدة مرات بدايةً من عام 1343 هـ خلال عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، وكذلك عام 1376 هـ الملك سعود بن عبدالعزيز، وأواخر عهد الملك خالد بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى تجديدها عام 1404 هـ الملك فهد بن عبدالعزيز، كما كان آخر تجديد لها عام 1422 هـ حينما أمر الملك فهد بن عبدالعزيز بإقامة 14 علماً جديداً تبيّن حدود الحرم.