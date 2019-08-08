لأول مرة.. إقامة بطولة عالمية للفروسية بمسمى “كأس السعودية” في الرياض

أعلن الأمير بندر بن خالد رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، أمس (الأربعاء)،عن إقامة بطولة عالمية للفروسية باسم “كأس السعودية”، في شهر فبراير المقبل لعام 2020م، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمدينة الرياض. وقال الأمير بندر بن عبدالعزيز، خلال حضوره حفل السباق المقام في ساراتوجا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن تنظيم هذه البطولة العالمية للمرة الأولى في المملكة، جاء انطلاقاً مما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأوضح أن السباق يمثل أهمية خاصة بصفته الأغلى في سباقات الخيل على مستوى العالم بقيمة جوائز يصل مجموعها إلى 20 مليون دولار أمريكي، وسوف يجري السباق على مسار رملي ويمتد لمسافة تصل إلى 1800 متر بمشاركة 14 جواداً، لافتاً إلى أن التسجيل والمشاركة مجانية.

وأضاف أن قيمة الجائزة التي سيحصل عليها الفائز 10 ملايين دولار أمريكي، في حين تبلغ قيمة باقي الجوائز التي سيتقاسمها الفائزون بالمراكز من الثاني إلى العاشر 10 ملايين دولار، مشيراً إلى أن هذه البطولة جاء الإعلان عنها في حفل سباق ساراتوجا الذي يحضره كبار ملاك الخيل على مستوى العالم لتتاح لهم المشاركة فيها. وبيّن أن اختيار موعد إطلاق السباق تم بعناية، بحيث يقام في نهاية شهر فبراير بعد 4 أسابيع من اختتام بطولة كأس بيجاسوس العالمي، وقبل 4 أسابيع من انطلاق كأس دبي العالمي، ما يعني بأن الفرصة ستكون مناسبة لأبرز الخيول خلال التدريبات للمنافسة في سباقات الخيل الثلاثة الأرقى في العالم. ولفت إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للكشف عن جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بالبطولة، بما في ذلك آلية المشاركة والإيواء والأنظمة، وعدد وأنواع الأشواط ودرجاتها وجوائزها والإجراءات التي ستطبق وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في مثل هذه البطولات.