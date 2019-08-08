توجه لـ “العدل” و”ساما” لإصدار قرار جديد باستعادة مركبات المتعثرين في سداد...

كشفت مصادر عن توجه مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بالتعاون مع وزارة العدل لإصدار قرار جديد خلال الفترة المقبلة؛ يتضمن إمكانية استعادة المركبات من الأفراد المتعثرين في سداد قروضها. وبيّنت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن قروض تمويل المركبات استحوذت على أكثر من نصف إجمالي القروض المُتعثرة خلال عام 2018؛ حيث بلغت نسبتها 62.8% من إجمالي القروض المُتعثرة.

وأوضحت أن قيمة القروض المُتعثرة سجلت 4.44 مليار ريال في 2018، لافتة إلى أنه بلغ نصيب الأفراد 45%، وقطاع الشركات 46%، والشركات 9% من إجمالي القروض. وأشارت إلى أن التعثر جاء في قروض التمويل العقاري السكني بالمرتبة الثانية بعد تمويل المركبات بنسبة 9.3%، تلاها التمويل العقاري التجاري بنسبة 7.9%، وقروض التمويل الشخصي 2.7%، كما بلغ إجمالي تعثر كل القطاعات الأخرى 17.3%.