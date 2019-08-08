قال الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، إن بعض المسلمين يعتقد أن أفضل قربة يهديها لوالديه أن ينيب مَن يحج عنهما تطوعًا، أو يعتمر، أو يضحي.. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الطاعات التي يتعدى نفعها للناس هي أنفع للميت وللأحياء من المسلمين.
وكتب المطلق تغريدة من حسابه بتويتر، نصها: “يعتقد بعض المسلمين أن أفضل قُربة يهديها لوالدَيْه أن ينيب مَن يحج عنهما تطوعًا، أو يعتمر، أو يضحي.. ويجتهد في إهداء ثواب هذه القُرب لوالدَيْه. ولو أن هؤلاء عمدوا إلى الطاعات التي يتعدى نفعها للناس، كالإنفاق في مصالح المسلمين، ومساعدة المعسرين.. لكان ذلك أنفع للميت وللأحياء من المسلمين”.
كانت هذه تفاصيل خبر “المطلق”: الطاعات التي يتعدى نفعها للناس أنفع للميت وللأحياء من المسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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