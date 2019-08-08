زلة لسان رئيس شركة تكشف موعد إطلاق “آيفون 11”

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وهو ما يعني توافر جوالات “آيفون” الجديدة للبيع في العشرين من الشهر المقبل، وهو موعد غير مفاجئ لأنه يتماشى مع جدول إصدارات “آبل” المعتاد في السنوات الماضية.

وسرب “مياوتشي” تفاصيل الإطلاق ردا على سؤال من صحفي بشأن قانون اتصالات جديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من أكتوبر يلزم شركات الاتصالات في اليابان بفصل تكلفة البيانات عن تكلفة الأجهزة في عقود العملاء.

وأجاب “مياوتشي” أنه غير متأكد من كيفية تعامل “سوفت بنك” مع إطلاق “آيفون” الجديد إذ إنه سيكون قبل عشرة أيام فقط من دخول ذلك القانون حيز التنفيذ رسميًا، وبعدما أدرك الخطأ حاول سريعًا معالجة الأمر قائلاً: “لا أحد يعلم متى سيطرح الجوال”.

