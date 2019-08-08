شركة صينية تطور هاتفا يعمل بالطاقة الشمسية !!

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يمثل الحفاظ على بطارية الهاتف أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للمستخدمين كثيري التنقل، وهنا تأتي أهمية براءة الاختراع الخاصة بشركة “شاومي” الصينية، والتي تطور هاتفا يعمل بالطاقة الشمسية. وتقدمت “شاومي” وفق تقرير نشره موقع “آندرويد أثوريتي”، ببراءة اختراع خاصة بهذا الهاتف المستقبلي للمكتب العالمي للملكية الفكرية. ووفق الموقع المتخصص بالأخبار التقنية فإن الهاتف مزود بوحدة خلايا شمسية صغيرة الحجم على الجهة الخلفية منه. وطبقا للصور التي نشرها الموقع، فإن الهاتف المرتقب لن يكون أكبر حجما من الهواتف العادية المتوفرة حاليا في الأسواق.





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