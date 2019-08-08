أبل تضع قيودًا جديدة على استخدام واتساب وفيسبوك

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تعكف شركة أبل الأمريكية على تعديل بعض الأمور والخواص في نظام التشغيل iOS بنسخته الجديدة، وذلك في إطار سعيها لمزيد من الأمان في الاستخدام.

وعادةً ما تُستخدم تطبيقات المراسلة التي توفر الاتصال الصوتي عبر الإنترنت تواصلًا “دائمًا” من أجل الرد على المكالمات بسرعة أكبر عن طريق التشغيل المستمر في الخلفية، لكن أبل تريد إيقاف ذلك.

ووفقًا لما أورده موقع “ذا إنفورميشن”، تقوم أبل بتنفيذ تغيير في iOS 13 – الإصدار القادم من نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص من طراز أيفون- والذي سيحد من هذا الاتصال في الخلفية لجميع تطبيقات المراسلة، بما في ذلك فيسبوك وواتساب وماسنجر.

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هناك عدة أسباب تدفع أبل لهذا التغيير، أبرزها أن تلك القيود يمكن أن تُساهم في إطالة عمر البطارية، ومن ثم تحسين الأداء العام للهاتف.

وتتعلّق المشكلة الأخرى والأكثر إلحاحًا بما يمكن لهذه التطبيقات فعله بينما لا تزال تعمل بصمت في الخلفية، بعد أن يعتقد المستخدم أنها قد أغلقت.

وفي الماضي، أُثيرت مخاوف بشأن إمكانية استخدام الشركات لتطبيقاتها في جمع البيانات عند عرضها في الخلفية، وهو الأمر الذي تمت إدانة عدد من الشركات فيه.

