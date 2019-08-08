وظائف شاغرة لدى البنك الأهلي في 9 مدن

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أعلن البنك الأهلي التجاري، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، الأعمال البنكية، التأمين، المبيعات، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي)؛ وذلك للعمل بفروع البنك في المدن التالية: “المخواة، والعقيق، والعلا، وحبونة، ووادي الدواسر، والسليل، وتنومة، والنعيرية، والصرار”.
وأبرز البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مصرفي فروع (المخواة).
. مصرفي فروع (العقيق- الباحة).
. مصرفي فروع (العلا).
. مصرفي فروع (حبونة).
. مصرفي فروع (وادي الدواسر).
. مصرفي عمليات (السليل).
. مصرفي فروع (تنومة).
. مصرفي عمليات (النعيرية).
. مصرفي فروع (الصرار).
وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2019م، مشيرًا إلى أنَّه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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