وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض وصيدليات الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل المخاطر والحوكمة (للجنسين/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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– أخصائي توعوي لمرضى السكري (للسعوديات/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

