بالفيديو.. «صحة المدينة» تطلق قافلة تفويج حجاج «مرضى منومين»

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، قافلة تفويج الحجاج من المرضى المنومين.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن صحة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ القافلة تضم 23 حاجًا بالإضافة إلى حالة واحدة سيتم نقلها بواسطة الهيلوكوبتر الطائر، وترافق القافلة 30 مركبة إسعافية مجهزة بأحدث التقنيات.

ونشرت «صحة المدينة» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لقطات توثّق لحظة انطلاق القافلة، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

في شأنٍ آخر، أعلنت وزارة الصحة تدريب 120 ممارسًا صحيًّا في مستشفيات المشاعر المقدسة باستخدام أحدث التقنيات في التدريب بالمحاكاة للواقع.

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وتهدف هذه الخطوة، بحسب بيانٍ للوزارة، إلى تدريب الأطباء والطاقم التمريضي في التعامل السريع وإنقاذ الحالات الحرجة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ ضمن إطار حرص الوزارة المستمر على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية.

وتضمَّنت الدورة محاضرات نظرية، وورش عمل وتدريبًا على «الدمى» المبرمجة، للتأكد من جاهزية الفريق الطبي المكلف بالتدخل السريع للحالات الحرجة.

يُذكر أنّ مستشفيات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة تواصل تكثيف دوراتها التدريبية، وتنظيم ورش العمل والفرضيات، قبل وصول الحجاج إلى مشعر منى.