«الأرصاد» تعلن طقس مكة والمدينة وجدة والمشاعر المقدسة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يكون الطقس خلال الساعات القادمة غائمًا جزئيًا إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحوًا إلى غائم جزئي على المدينة المنورة، وغائمًا جزئيًا على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أنّ درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كيلو مترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات، بلغت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 - 40 كيلو مترًا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا في الساعة.

Advertisements

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا في الساعة.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا مُفصَّلاً بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، توقَّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأشارت إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية.