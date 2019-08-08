الصخري: سحب رعدية بمكة والمشاعر المقدسة في عرفة والعيد

توقع المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري؛ رياحًا مثيرة للأتربة على عدة مناطق، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، مع وجود فرصة لتشكُّل سحب رعدية على المشاعر المقدسة يومي عرفة وعيد الأضحى.

وقال الصخري –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه يتوقع نهار الخميس وكذلك نهار غد الجمعة، أن تهب رياح شمالية متوسطة السرعة قد تثير الأتربة والغبار بقدر خفيف إلى متوسط، نواحي الكويت وحفر الباطن والصمان وسواحل الشرقية والأحساء، وأجزاء من منطقة الرياض، خصوصًا شمالها وشرقها.

كما توقع الصخري أن تتمتع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال أيام الحج، بأجواء معتدلة ليلًا تميل إلى الحرارة وسط النهار مع احتمالية تشكُّل سحب رعدية على المشاعر المقدسة أو قربها، خصوصًا يومي عرفة وعيد الأضحى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والرياض حتى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مناطق نجران والباحة ومكة المكرمة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-42كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فستكون حركة رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.