بحث صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، مساء الأربعاء، سبل تعزيز الأمن البحري، بعد التهديدات الأخيرة التي واجهتها ناقلات نفط في مضيق هرمز.
وتناولت مباحثات ولي العهد مع وزير الخارجية الأمريكي التحديات الإقليمية، حيث أعاد الجانبان التأكيد على دعم المبعوث الأممي باليمن مارتن جريفيث.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل تعزيز الأمن البحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.