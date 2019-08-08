ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل تعزيز الأمن البحري

بحث صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، مساء الأربعاء، سبل تعزيز الأمن البحري، بعد التهديدات الأخيرة التي واجهتها ناقلات نفط في مضيق هرمز.

وتناولت مباحثات ولي العهد مع وزير الخارجية الأمريكي التحديات الإقليمية، حيث أعاد الجانبان التأكيد على دعم المبعوث الأممي باليمن مارتن جريفيث.