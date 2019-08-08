«الأرصاد»: 9 مناطق تتأثر برياح ترابية وأمطار وسيول

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى تعرُّض تسع مناطق إلى رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة وهطول أمطار متفاوتة بين متوسطة وغزيرة ورعدية.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنَّ رياحًا سطحية نشطة مثيرة للأتربة، وتدنيًّا في مدى الرؤية يسود على مناطق المدينة المنورة (الحناكية، العلا، المهد)، والحدود الشمالية (رفحاء)، والرياض (الأفلاج، الخرج، السليل، العاصمة الرياض، حوطة بني تميم، وادي الدواسر)، والمنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الدمام، القطيف، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا)، وذلك حتى السابعة مساءً.

وتهطل أمطار رعدية مع نشاط للرياح السطحية المثيرة الأتربة على منطقة نجران (بدر الجنوب، حبونا، خباش، نجران، يدمة)، كما تتعرَّض منطقة مكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان) لأمطار رعدية حتى السابعة من مساء اليوم.

وتشهد كلٌ من منطقة الباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، فرعة غامد، الزناد، قلوة)، ومنطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بيشة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل) أمطارًا متوسطة ونشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد والسيول حتى العاشرة مساءً.

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يأتي هذا فيما تهطل أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة وتسود أتربة مثارة مع تساقط البرد والسيول وشبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان (أبو عريش، أحد المسارحة، الدائر، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فرسان، فيفا، هروب) حتى التاسعة من مساء اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا مُفصَّلاً بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، توقَّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأشارت إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية.