 حج / من دول العالم الإسلامي / جمهورية بنين / / إضافة أولى واخيرة

منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واستعد جمهورية بنين إحدى أصغر بلدان أفريقيا وهى عبارة عن شريط عمودي طويل يطل على خليج غينيا وتحدها من الشمال بوركينا فاسو والنيجر ومن الشرق نيجيريا ومن الغرب توغو , ويتمثل الساحل في شريط رملي مستقيم في الجنوب يطل على المحيط الأطلسي .وتنقسم البلاد إلى خمس مناطق طبيعية هي .. المنطقة الساحلية وهضبتين مكسيتين بالسافانا ومنطقة المرتفع ‌الواقعة في الشمال الغربي وسهول النيجر الخصبة في الشمال الشرقي.وتضم الأراضي المزروعة على طول الساحل الجنوبي مساحات شاسعة من غابات النخيل ومزارع جوز الهند وتتراوح التضاريس ما بين أراض منبسطة في الغالب إلى سهول متموجة تضم عددا من التلال والجبال المنخفضة , وتشكل الأراضي الصالحة للزراعة جزءا صغيرا من المساحة الكلية للبلاد والتي تغطي الغابات والأحراش أكثر من ثلثها ويسود البلاد طقس استوائي حار ويتميز بفصلين ممطرين وفصلين جافين‌.وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية بنين ( 112620 ) كيلومترا مربعا وعاصمتها بورتونوفو وأهم المدن الرئيسة كوتونو ( جوغو ) أبومى كيلافى واللغة الرسمية هي الفرنسية والعملة الوطنية للبلاد هي فرنك الاتحاد المالي الأفريقي , ويبلغ عدد السكان حساب إحصاء عام 2018م نحو 11 مليون نسمة.// يتبع //10:46ت م0057

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وينصرف أكثر من نصف سكان بنين العاملين إلى النشاط الزراعي ويرتكز النشاط الاقتصادي على الزراعة والتجارة الحدودية مع نيجيريا , حيث تتمثل أهم المحاصيل الزراعية في اليام والمنيهوت والذرة والدخن والفول والأرز لسد الاحتياجات الغذائية للسكان والقطن وحبوب الكاكاو والبن للتجارة.

وبدأ نشاط تربية الربيان وصيد الأسماك في المياه العميقة يتطور بشكل سريع في البلاد , بالإضافة إلى مخزون نفطي محدود , كما تتمثل أهم الموارد الطبيعية لبنين في خامات الحديد والذهب والفوسفات والجص والماس والليجنيت والحجر الجيري والغاز الطبيعي والرخام والخشب ويتضمن النشاط الصناعي تجهيز زيت النخيل وصناعة الأسمنت وحلج القطن وصناعة المنسوجات والمشروبات غير الكحولية.

فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية عام 2018م ( 10 ) مليارات دولار أمريكي.

أما الناتج المحلي الإجمالي للفرد فبلغ عام 2018م (870 ) دولار أمريكي تقريبا.

ومن أبرز الصادرات الرئيسة لجمهورية بنين القطن ومنتجات النخيل وحبوب الكاكاو , أما الواردات الرئيسة فهي المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والتبغ والمنتجات النفطية والسلع الاستهلاكية الخفيفة.

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