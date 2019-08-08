حج / رئيس البريد السعودي يزور معرض الحرمين ومجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة



مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

زار معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبانمي اليوم مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، الذي تشرف عليهما الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك بمقر المجمع بالعاصمة المقدسة .

وأوضح المهندس أبانمي أن المعرض يمتلك ثروة تاريخية لا تقدر بثمن، بجانب الكوادر

وأكد أن المعرض يمتلك قطع اثرية وتحف الإسلامية، لاتقدر بثمن حيث يعرضها بأفضل الإمكانيات .

وأضاف " تشرفت اليوم بهذه الزيارة وسعدت كثيرا، وأكثر ما أسعدني مشاهدة أبناء وطني العاملين في المجمع والمعرض وما يقدمونه لضيوف الرحمن، فالجميع يعمل بروح الفريق الواحد ويقدمون الابتسامة والتعاون قبل كل شيء، فهذا هو المواطن السعودي الذي تفتخر به المملكة، من خلال مايقدمه الشباب واللذين يعملون بجد واجتهاد ويقدمون أفضل الخدمات، ويشعرنا بعظم المنافسة الشريفة بين القطاعات الحكومية والخاصة ".

وعبر عن شكره للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ولجميع منسوبيها وعلى رأسهم معالي الرئيس العام على هذا العمل المتميز والجميل وعلى كل ما يتم تقديمه من خدمات متميزة داخل الحرمين الشريفين.

// انتهى //

10:38ت م

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مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسزار معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبانمي اليوم مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، الذي تشرف عليهما الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك بمقر المجمع بالعاصمة المقدسة .وأوضح المهندس أبانمي أن المعرض يمتلك ثروة تاريخية لا تقدر بثمن، بجانب الكوادر السعودية الشابة التي تنقل صورة المواطن السعودي من خلال حسن التعامل وثقافة التاريخ، فالزائر يجد داخل المعرض تاريخا عظيما بطريقة عرض جميلة ومرتبة حيث يعكس المعرض صورة مشرقة عن التاريخ وعن جهود هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله-.وأكد أن المعرض يمتلك قطع اثرية وتحف الإسلامية، لاتقدر بثمن حيث يعرضها بأفضل الإمكانيات .وأضاف " تشرفت اليوم بهذه الزيارة وسعدت كثيرا، وأكثر ما أسعدني مشاهدة أبناء وطني العاملين في المجمع والمعرض وما يقدمونه لضيوف الرحمن، فالجميع يعمل بروح الفريق الواحد ويقدمون الابتسامة والتعاون قبل كل شيء، فهذا هو المواطن السعودي الذي تفتخر به المملكة، من خلال مايقدمه الشباب واللذين يعملون بجد واجتهاد ويقدمون أفضل الخدمات، ويشعرنا بعظم المنافسة الشريفة بين القطاعات الحكومية والخاصة ".وعبر عن شكره للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ولجميع منسوبيها وعلى رأسهم معالي الرئيس العام على هذا العمل المتميز والجميل وعلى كل ما يتم تقديمه من خدمات متميزة داخل الحرمين الشريفين.// انتهى //10:38ت م0052

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