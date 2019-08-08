السعودية اليوم / زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.9 درجات



إسلام آباد 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 226 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش، وشعر بهزته سكان إقليم خيبر بختونخواه والعاصمة إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه لم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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10:34ت م

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