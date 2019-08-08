حج / الكشافة تُعلن جاهزيتها لاستقبال ومساعدة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة



منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

أكد قائد عام معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية

وأوضح الحربي أن جمعية الكشافة سخرت كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتدريب جميع الكشافة والجوالة ميدانياً في الأيام الماضية للوصول إلى أعلى درجات الاتقان لمعرفة المواقع والمخيمات وكافة الخدمات التي يحتاجها الحجاج اثناء تواجدهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز جميع مقرات الإرشاد والبالغ عددها 14 مركزاً متوزعة بين مشعري منى وعرفات بكافة الاحتياجات التي توفر الراحة للحاج التائه من مشروبات واستراحات وعربات لنقل كبار السن والنساء والأطفال .

وأشار الحربي إلى أنه تم تذليل كافة العقبات والمعوقات لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة توزيع جميع القيادات للأشراف ميدانياً على جميع خطوات الارشاد ومساعدة الفرق الميدانية لتأدية عملها على أكمل وجه .

// انتهى //

10:32ت م

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منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأكد قائد عام معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، جاهزية جميع أفراد الكشافة والجوالة للبدء الفعلي في مساعدة الحجاج يوم غد وتوجيههم من خلال مراكز الارشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة المنتشرة في مشعري منى وعرفات.وأوضح الحربي أن جمعية الكشافة سخرت كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتدريب جميع الكشافة والجوالة ميدانياً في الأيام الماضية للوصول إلى أعلى درجات الاتقان لمعرفة المواقع والمخيمات وكافة الخدمات التي يحتاجها الحجاج اثناء تواجدهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز جميع مقرات الإرشاد والبالغ عددها 14 مركزاً متوزعة بين مشعري منى وعرفات بكافة الاحتياجات التي توفر الراحة للحاج التائه من مشروبات واستراحات وعربات لنقل كبار السن والنساء والأطفال .وأشار الحربي إلى أنه تم تذليل كافة العقبات والمعوقات لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة توزيع جميع القيادات للأشراف ميدانياً على جميع خطوات الارشاد ومساعدة الفرق الميدانية لتأدية عملها على أكمل وجه .// انتهى //10:32ت م0049

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