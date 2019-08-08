شكرا لقرائتكم الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأضاحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأضاحي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأضاحي.
وقالت الغذاء والدواء: إن بالنسبة إلى اختيار الأضحية، يجب أن تكون خالية من الأمراض وتأكل البرسيم بشكل طبيعي، وسليمة ونشيطة، وأن لا تكون هزيلة أو عوراء أو عرجاء.
وقبل الذبح، يجب عدم إطعامها لمدة من 12 إلى 24 ساعة وإعطاؤها ماء الشرب وعدم إجهادها.
أما بعد ذبحها، فيجب أن يكون السلخ من الأعلى إلى الأسفل حتى لا يتلوث اللحم، ثم تقطيعها قطعاً صغيرة ووضعها في أكياس حفظ الطعام وعدم استخدام أكياس النفايات السوداء، وعدم تركها أكثر من ساعتين خارج الثلاجة.
كما يجب وضعها 6 ساعات في الثلاجة قبل حفظها في الفريزر أو طهيها، ولا يتم إعادة تجميدها بعد إذابتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأضاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.