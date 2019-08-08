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الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأضاحي

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2019-08-08

الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأضاحي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأضاحي.

وقالت الغذاء والدواء: إن بالنسبة إلى اختيار الأضحية، يجب أن تكون خالية من الأمراض وتأكل البرسيم بشكل طبيعي، وسليمة ونشيطة، وأن لا تكون هزيلة أو عوراء أو عرجاء.

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وقبل الذبح، يجب عدم إطعامها لمدة من 12 إلى 24 ساعة وإعطاؤها ماء الشرب وعدم إجهادها.

أما بعد ذبحها، فيجب أن يكون السلخ من الأعلى إلى الأسفل حتى لا يتلوث اللحم، ثم تقطيعها قطعاً صغيرة ووضعها في أكياس حفظ الطعام وعدم استخدام أكياس النفايات السوداء، وعدم تركها أكثر من ساعتين خارج الثلاجة.

كما يجب وضعها 6 ساعات في الثلاجة قبل حفظها في الفريزر أو طهيها، ولا يتم إعادة تجميدها بعد إذابتها.





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