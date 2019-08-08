شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تفوج 23 حاجاً منوماً من مستشفيات المدينة إلى المشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أطلقت وزارة الصحة، ممثلة بالشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، اليوم (الخميس)، قافلة تفويج الحجاج المنومين في مستشفيات المنطقة، من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة.

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وأوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر «تويتر» اليوم أن عدد الحجاج المنومين الذين تم تفويجهم بلغ 23 حاجاً، يرافق كل منهم في القافلة طبيب وممرضة لكل مريض.

وأفاد ‏‏‏‏مدير العلاقات العامة والإ‏‏‏علام والتوعية في صحة المدينة المنورة حاتم سمان، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي أطلق قافلة التفويج صباح اليوم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل ما توليه حكومة المملكة العربية السعودية من عناية ورعاية صحية مميزة لضيوف الرحمن من شتى أنحاء العالم.

وفي السياق، أفادت إمارة منطقة المدينة المنورة، أنه ولأول مرة هذا العام، تشارك طائرة الإخلاء الطبي الجوي في تفويج الحجاج المنومين من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، من خلال نقل حاجة من الجنسية الأفغانية إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج.