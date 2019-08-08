اخبار السعوديه

تعرف على حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر وجدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر وجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحواً إلى غائم جزئي على المدينة المنورة، وغائماً جزئياً على جدة.

Advertisements

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15-35 كيلومتراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كيلومتراً في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15-38 كيلومتراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كيلومتراً في الساعة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا