حج / فريق بيطري من جامعة القصيم يُشارك في مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي بمكة المكرمة



بريدة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

تشارك جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب البيطري، في مشروع المملكة العربية

ويقوم الفريق المشارك من جامعة القصيم باستلام وفحص جميع الحيوانات من الإبل والأبقار الواردة للمسلخ بداية من غرة شهر ذي الحجة إلى نهاية أعمال الحج في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، حيث تم تقسيم الطلاب إلى 5 مجموعات ، تتكون كل مجموعة من رائد و5 طلاب ، ويبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة الثانية صباحاً بواقع 6 ساعات دوام لكل مجموعة.

وتتضمن مشاركة الفريق في الكشف الظاهري على جميع الأبقار الواردة إلى المسلخ والسماح فقط للحيوانات التي تجزئ من الناحية الشرعية والبيطرية ، كما تمتد مهمة أفراد البعثة إلى الفحص الروتيني لجميع الذبائح لإقرار صلاحيتها للاستهلاك الآدمي التي ستبدأ صباح يوم عيد الأضحى المبارك وتستمر طيلة أيام التشريق .

// انتهى //

09:37ت م

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بريدة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واستشارك جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب البيطري، في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم الحج، حيث انضم للمشروع هذا العام 30 طالباً من طلاب المستويات العليا من قسم الطب البيطري بكلية الزراعة ، في إطار مساهمتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام .ويقوم الفريق المشارك من جامعة القصيم باستلام وفحص جميع الحيوانات من الإبل والأبقار الواردة للمسلخ بداية من غرة شهر ذي الحجة إلى نهاية أعمال الحج في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، حيث تم تقسيم الطلاب إلى 5 مجموعات ، تتكون كل مجموعة من رائد و5 طلاب ، ويبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة الثانية صباحاً بواقع 6 ساعات دوام لكل مجموعة.وتتضمن مشاركة الفريق في الكشف الظاهري على جميع الأبقار الواردة إلى المسلخ والسماح فقط للحيوانات التي تجزئ من الناحية الشرعية والبيطرية ، كما تمتد مهمة أفراد البعثة إلى الفحص الروتيني لجميع الذبائح لإقرار صلاحيتها للاستهلاك الآدمي التي ستبدأ صباح يوم عيد الأضحى المبارك وتستمر طيلة أيام التشريق .// انتهى //09:37ت م0028

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.