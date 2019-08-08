

منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

تبدأ نقاط التوزيع التابعة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة أعمالها التوعوية والتوجيهية في يوم التروية بعد أن تزودت بالمواد التوعوية الموجهة للحجاج بخمس عشرة لغة توضح لهم مختلف الأعمال المشروعة التي يحتاجونها وتنبه على بعض الأخطاء التي قد تقع من بعض ضيوف الرحمن.

وقد كلفت الرئاسة العامة للعمل في هذه النقاط عدد من الأعضاء الميدانيين الذين التحقوا بدورات تدريبية في التعامل مع الحجاج والزوار يرافقهم عدد من المترجمين للمساهمة في التواصل مع الحجاج بشكل دقيق وتجاوز حاجز تنوع اللغات، وتعمل هذه النقاط خلال أيام الحج وفق خطة توعوية محددة، تزود خلالها بالدعم البشري والتوعوي الذي يضمن الوفاء بالاحتياجات المعرفية للحجاج الذين توافدوا من مختلف بلدان العالم.

وكانت الرئاسة العامة قد جهزت ما يزيد على ستة ملايين مادة توعوية لتوزيعها على الحجاج خلال فترة الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وخصصت 25 نقطة توزيع في المشاعر.

// انتهى //

09:32ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / نقاط التوزيع لهيئة الأمر بالمعروف تواصل أعمالها في المشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.