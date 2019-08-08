

الطائف 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

تستقبل محافظة الطائف هذه الأيام وفود ضيوف الرحمن وهم في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج عبر مسجد ميقات قرن المنازل " السيل الكبير" أو الميقات المحاذي بوادي محرم .

وقد وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها " .

وكالة الأنباء

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09:31ت م

0018 الطائف 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واستستقبل محافظة الطائف هذه الأيام وفود ضيوف الرحمن وهم في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج عبر مسجد ميقات قرن المنازل " السيل الكبير" أو الميقات المحاذي بوادي محرم .وقد وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها " .وكالة الأنباء السعودية تجولت في الميقاتين ، ورصدت مشاعر، وانطباعات حجاج بيت الله الحرام تجاه ما يلقونه ، من خدمات وجهود لكافة الأجهزة والقطاعات المشاركة في الحج، حيث عبر الحجاج عن سعادتهم أن منَ الله عليهم ووفقهم للوقوف في هذا المكان مبتدئين حجهم بالإحرام منه عاقدين النية لإكمال الركن الخامس من أركان الإسلام في جو مريح وتنظيم يبعث في نفوسهم الراحة والطمأنينة.// يتبع //09:31ت م0018 حج / ميقاتا قرن المنازل ووادي محرم بالطائف يستقبلان وفود ضيوف الرحمن / إضافة أولى واخيرة

من جهته, أوضح معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني في تصريح لـ "واس " أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، القاضية بتيسير وتذليل كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام فقد أنهت جميع الجهات الحكومية المعنية بشئون الحج استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات التي يحتاجونها ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله .

وأشار إلى جاهزية ميقاتي السيل الكبير ووادي محرم لاستقبال الحجاج, حيث استكملت جميع الاستعدادات والترتيبات من قبل الجهات المعنية بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن , منوها بالاهتمام والرعاية والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لحجاج بيت الله الحرام في سبيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة , سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين , وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها , وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

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09:31ت م

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