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الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من بومبيو لتعزيز الأمن البحري بالخليج

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2019-08-08

الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من بومبيو لتعزيز الأمن البحري بالخليج

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لبحث ملفات الأمن البحري بالخليج وإيران واليمن.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس في بيان: “ناقش وزير الخارجية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التوترات المتزايدة في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن البحري من أجل تعزيز حرية الملاحة”.

وقالت أورتاغوس إن بومبيو وولي العهد تطرقا أيضًا إلى “تطورات ثنائية وإقليمية أخرى، بما فيها مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار”.

وبالنسبة إلى ما يتعلق باليمن “أكد الوزير وولي العهد مجددًا دعمهما القوي لجهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفثس لدفع العملية السياسية قدمًا”.





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