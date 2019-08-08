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2019-08-08 تفويج 23 حاجاً منوماً من مستشفيات المدينة إلى المشاعر متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة نفذت وزارة الصحة أعمال تفويج 23 حاجاً منوماً من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة. Advertisements وحشدت مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج، كامل طاقتها وإمكاناتها البشرية والآلية للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وسط انتظام تام للحركة المرورية بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي وطريق الهجرة المؤدي لمكة المكرمة، وانتشار الفرق الأمنية والرقابية والخدمية على جنباته وفي أماكن توقف الحافلات، بمنظومة عمل متكاملة تتولى فيها التنسيق المباشر بين مختلف القطاعات لجنة الحج بالمدينة المنورة التي تعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج، للتنسيق والإشراف ومتابعة مختلف الأعمال والمهام ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.









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