الان تتابع وظائف لخريجي الثانوية في الأكاديمية الوطنية البحرية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت الأكاديمية الوطنية البحرية بالتعاون مع الشركة العالمية للصناعات البحرية IMI عن فتح باب التقديم لخريجي الثانوية العامة لبرنامج التدرج الوظيفي في تخصصات فني كهربائي وفني ميكانيكي وفني انابيب وفني الات دقيقة وفني اللحام وفني تبريد وتكييف وفني تشغيل رافعات ثقيلة وفني سقالات وفني تجهيز ومراقبة الرافعات.
وقالت أن فترة التدريب 24 شهر وأن هناك مكافأة شهرية 3000 ريال مع تأمين طبي وسكن داخل المعهد حسب موقع التدريب بالمعهد والامكانية.
ومكان التدريب: بالتعاون مع المعاهد المعتمدة المتخصصة في الخفجي ، الدمام والاحساء.
ومن ضمن أن يكون العمر 18 الى 25 سنة مع حصوله شهادة الثانوية بمعدل 70% وأكثر ونسبة القدرات 60% واكثر ولم يسبق الدعم من صندوق الموارد البشرية.
وقالت أن التسجيل عبر موقع الأكاديمية الوطنية البحرية خلال الفترة من يوم 7 / 8 / 2019 وحتى 17 / 8 / 2019.
ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:
تعلن الشركة العالمية للصناعات البحرية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية البحرية @NMAcademy_KSA عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من ضمن برنامج التدرج للشركة لحملة الشهادة الثانوية.— International Maritime Industries (@IMIships_rigs) August 6, 2019
التسجيل من خلال الرابط: https://t.co/rbI5utnVfd pic.twitter.com/lQJoPQUK2T
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