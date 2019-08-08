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تستمر معاناة الأهالي في محافظة فيفاء، من الانقطاعات المتكررة للكهرباء؛ فخلال هذا الأسبوع انقطعت عن عدة مواقع في المحافظة، كان آخرها مساء أمس الأربعاء.
وشهدت فيفاء عشرات الانقطاعات خلال الأشهر الماضية، وسط صمت مطبق من الشركة. وتواصلت "الخليج 365" مع الشؤون الإعلامية للشركة السعودية للكهرباء، لأخذ توضيح عن أسباب الانقطاعات المتكررة، وما هي الحلول المستقبلية لوقف هذه الانقطاعات، دون رد أو تجاوب من الشركة.
من جهته، بحث محافظ فيفاء، مطلع الأسبوع الجاري، مع مسؤولين من شركة الكهرباء، مشاكل انقطاع التيار بالمحافظة، وأكد ضرورة إيجاد الحلول المناسبة، ووقف انقطاعات الكهرباء المتكررة.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 08:50 AM
واقعةٌ مكررة خلال الأشهر الأخيرة.. وشركة الكهرباء صامتة
تستمر معاناة الأهالي في محافظة فيفاء، من الانقطاعات المتكررة للكهرباء؛ فخلال هذا الأسبوع انقطعت عن عدة مواقع في المحافظة، كان آخرها مساء أمس الأربعاء.
وشهدت فيفاء عشرات الانقطاعات خلال الأشهر الماضية، وسط صمت مطبق من الشركة. وتواصلت "الخليج 365" مع الشؤون الإعلامية للشركة السعودية للكهرباء، لأخذ توضيح عن أسباب الانقطاعات المتكررة، وما هي الحلول المستقبلية لوقف هذه الانقطاعات، دون رد أو تجاوب من الشركة.
من جهته، بحث محافظ فيفاء، مطلع الأسبوع الجاري، مع مسؤولين من شركة الكهرباء، مشاكل انقطاع التيار بالمحافظة، وأكد ضرورة إيجاد الحلول المناسبة، ووقف انقطاعات الكهرباء المتكررة.
، انقطاعات الكهرباء في فيفاء.. معاناة مستمرة وحلول مفقودة ،
المصدر : الخليج 365
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