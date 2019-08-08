، "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية على نجران والباحة ومكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض تمتد إلى نجران

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير)، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق. كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والرياض تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وشمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.