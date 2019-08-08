حساب المواطن.. طريقة الحصول على مستحقات الدفعة 21 على ca.gov.sa وقرار جديد يهم كل المستفيدين

بدأ برنامج حساب المواطن في صرف مستحقات الدفعة رقم 21 “دفعة شهر أغسطس”، وذلك لكل المستفيدين من البرنامج، وهذا مع الساعات الأولى لصباح يوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري، مؤكدًا بأن صرف المستحقات هذا الشهر بشكل متقدم عن الموعد الطبيعي قد جاء بسبب وجود تعارض واضح بين الموعد الأصلي لصرف المستحقات وبين موعد أجازة عيد الأضحى المبارك والذي يوافق أول أيامه في هذا العام يوم 11 أغسطس الجاري، ولذا فإن التقديم قد جاء كنوع من التيسير والتخفيف على كل الأشخاص الذين ينتظرون بداية صرف الدفعة رقم 21 من برنامج حساب المواطن على مدار ساعات يوم الخميس بالكامل.

ويذكر بأن مستحقات حساب المواطن كانت تٌصرف في العادة في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ولكن لأسباب مختلفة قد تم تقديم الموعد هذا الشهر ليكون يوم 8 أغسطس الجاري، ولتبدأ عمليات صرف المستحقات وإيداع الأموال في حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في البنوك خلال اللحظات القادمة.

طريقة الحصول على مستحقات حساب المواطن

قال مصدر مسؤول في برنامج حساب المواطن، بأنه سيتم إيداع المبالغ المالية المستحقة لكل شخص مستفيد من برنامج حساب المواطن خلال الساعات القليلة المقبلة، وعلى أن يبدأ صرفها خلال اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس، دون الكشف عن حقيقة وجود زيادة في المبلغ المستحق في هذا الشهر بالمقارنة مع الشهور الماضية أم لا.

أوضحت بعض التقارير الإعلامية صباح الخميس، بأن عملية صرف مستحقات حساب المواطن تتم بالطريقة المعتادة وهي إيداع الأموال في الحسابات الشخصية للمستفيدين في البنوك المختلفة، وذلك قبل أيام قليلة للغاية من أجازة عيد الأضحى المبارك في هذا العام.

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وكان برنامج حساب المواطن قد كتب هذه التغريدة منذ قليل، ليؤكد على بدء عمليات إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس لكل المستفيدين والذين إنطبقت عليهم الشروط، على أن تستمر هذه العملية طلية يوم الخميس.

حاسبة الدعم في برنامج حساب المواطن

أكدت بعض المصادر الرسمية في برنامج حساب المواطن، بأن الأخير يوفر “حاسبة دعم”، تهد في الأساس إلى جعل المواطنين قادرين على معرفة قيمة مبالغ الإستحاق في كل شهر، وحسابها بشكل دقيق للغاية، وكذلك عمل إستعلام عن حساب المواطن بإستخدام رقم الهوية الشخضية.

وأوضح بعض التقارير الرسمية، بأن “حاسبة الدعم” يمكن إستخدامها من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على شبكة الإنترنت “من هنا“.

شروط الحصول على مستحقات حساب المواطن

من أجل الحصول على مستحقات برنامج حساب المواطن، يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب مستوفي عدة شروط، ولن يتم السماح له بالحصول على أي مبالغ مالية من برنامج حساب المواطن، إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط، وهي: