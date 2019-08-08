دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الفالح يبحث أوضاع سوق النفط مع نظيره الأمريكي ريك بيري

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس في واشنطن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية.

كما ناقش الجانبان أوضاع سوق النفط، وحرص المملكة الدائم على استقراره، لاسيما وأن المملكة هي المورد الموثوق للنفط الخام في العالم.

واستعرض الجانبان التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، مع التأكيد على عزم البلدين العمل سويًّا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التزام أعضاء منظمة أوبك والمنتجين خارجها بتنسيق الإنتاج والسعي الجادّ إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط.