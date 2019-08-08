أسباب الإجهاد العضلي أثناء الحج ‎وطرق علاجه

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كشفت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن أسباب وخطوات علاج الإجهاد العضلي الذي تكثر الإصابة به بين الحجاج، وخصوصاً كبار السن ومرضى الروماتيزم وهشاشة العظام والمصابين بالسمنة المفرطة.
وبيّنت الوزارة أن أسباب الإصابة بالإجهاد العضلي بين الحجاج، تتضمّن ضعف اللياقة البدنية الناتجة عن عدم ممارسة الرياضة، إلى جانب الإرهاق الزائد والحركة العنيفة غير محسوبة العواقب.
كما نصحت بالتوقّف عن الحركة عند الإحساس بالألم، وضغط المنطقة المصابة وتبريدها لتخفيف الألم، أما في حالة الإصابة بالتورم يجب رفع العضو المصاب لتخفيف حدة التورم واستشارة الطبيب عند الضرورة.
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