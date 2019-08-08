الغذاء والدواء تدشن برامجها التوعوية للحجاج بتسع لغات

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دشنت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملتها وبرامجها التوعوية لحج هذا العام 1440هـ، بهدف تعزيز طرق سلامة الأغذية ومأمونية الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية لحجاج بيت الله الحرام بتسع لغات في عدد من اجنحتها التوعوية الموزعة في المواقع التي يمر أويستقر فيها لضيوف الرحمن .

وشملت المواقع قطار الحرمين السريع ، وصالات القدوم والانتظار للحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, وحافلات نقل الحجاج للمشاعر المقدسة , وساحات الحرم المكي ,ومركز أبراج البيت بمكة المكرمة، إضافة إلى توعية العاملين في منشآت الإعاشة.

ويسهم منسوبو الهيئة في تقديم النصائح اللازمة للتعامل الآمن والسليم مع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ,إضافة إلى نشر المعلومات والنصائح التوعوية لضيوف الرحمن بتسع لغات هي : اللغة العربية، الانجليزية، الفرنسية، الأوردية، الهندية، البنغالية، المالاوية (الماليزية)، البهاسية (الاندونيسية)، والتركية، على متن رحلات قطار الحرمين..، إضافة إلى الجناح التوعوي بصالات قدوم الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.





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