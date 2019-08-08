انقلب السحر على الساحر.. تركيا تترك طائرات إيران في مهب الريح

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يومًا بعد يوم تثبت تركيا وإيران أنهما ليس لهما ” عزيز ” بل كل منهم يلعب في الاتجاه الذي يخدم أجندته.

وفي هذا الصدد وتأكيدًا على أن كلاهما يستغل الأخر فقط؛ لمصالح خاصة منعت تركيا تزويد طائرات إيران بالوقود.

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وقال مدير شركة ” إيران إير “ للخطوط الجوية الإيرانية تورج دهقان زنغنه، اليوم الأربعاء، إن بعض المطارات التركية تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود؛ اتباعًا لمواد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع الطيران لطهران.

وكان من المنتظر أن تقف تركيا بجانب إيران باعتبارهما حلفاء إلا أن ما حدث عكس ذلك.

وكان مساعد وزير النقل الإيراني علي عابدزاده، كشف في تصريحات خلال شهر ديسمبر الماضي، أن معظم مطارات الدول الأوروبية إضافة إلى لبنان تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.

