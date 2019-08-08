حقيقة تعرض طفل للضرب بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، حقيقة مقطع فيديو، أظهر تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية.

وقال أبا الخيل : أود التوضيح بأن المقطع المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية قديم ( قبل أكثر من 3 سنوات ).

وأضاف : قد تمت مباشرة الحالة في حينه، من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، واتخذت الإجراءات النظامية.

