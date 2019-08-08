بتسع لغات.. «الغذاء والدواء» تدشن برامجها التوعوية للحجاج

دشنت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملتها وبرامجها التوعوية لحج هذا العام 1440هـ؛ بهدف تعزيز طرق سلامة الأغذية ومأمونية الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية للحجاج بتسع لغات في عدد من أجنحتها التوعوية الموزعة في المواقع التي يمر أو يستقر فيها ضيوف الرحمن .

وشملت المواقع: قطار الحرمين السريع، صالات القدوم والانتظار للحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حافلات نقل الحجاج للمشاعر المقدسة، ساحات الحرم المكي، ومركز أبراج البيت بمكة المكرمة، إضافة إلى توعية العاملين في منشآت الإعاشة.

ويسهم منسوبو الهيئة في تقديم النصائح اللازمة للتعامل الآمن والسليم مع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، إضافة إلى نشر المعلومات والنصائح التوعوية لضيوف الرحمن بتسع لغات، هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الأوردية، الهندية، البنغالية، المالاوية «الماليزية»، البهاسية «الإندونيسية»، والتركية، على متن رحلات قطار الحرمين، إضافة إلى الجناح التوعوي بصالات قدوم الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.