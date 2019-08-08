بثماني لغات.. مركز «937» يستقبل الاستشارات الطبية وبلاغات الحجاج والمفقودين

رفعت وزارة الصحة جاهزية مركز «937»، ضمن منظومتها العاملة في موسم حج هذا العام 1440هـ .
ويعمل المركز على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، عبر ثماني لغات، هي: «الإنجليزية، التركية، الأرودية، الفارسية، السواحلية، الفرنسية، الروسية، والإندونيسية».
ويقدم المركز عدة خدمات منها خدمة الاستشارات الطبية للحجاج والبلاغات العاجلة، وخدمات الرد على الاستفسارات عن المرافق الصحية، وخدمات الحجاج المفقودين .
ويسهم المركز في توعية الحجاج عن طرق الوقاية من الأمراض، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة بطلب الخدمات الطبية في حالة احتياجهم، وذلك بالتعاون مع غرف العمليات في الحج .
ويعد مركز خدمة (937)، أحد أهم المبادرات في «الصحة»، التي تهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز.
ويعمل في مركز (937) إداريين، وأخصائيين، واستشاريين، يقدمون الخدمة للمتصل يومياً لتلقي الاتصالات باستجابة سريعة للرد على المتصل من داخل المملكة وخارجها، ويلبون احتياجاتهم الصحية الأولية وفق آلية تضمن بعون الله تعالى استقبال أكبر عدد ممكن من المتصلين وتقديم ما يحتاجون من خدمات.
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