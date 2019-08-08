النائب العام يتفقد سير العمل بمقار أعمال الحج في المدينة المنورة

وقف النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأربعاء، على سير إجراءات العمل بمقار أعمال الحج في المدينة المنورة، مشددًا على تقديم الصورة المشرفة، التي تليق بخدمة ضيوف الرحمن.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر» نشرت النيابة العامة فيديو لجولة تفقدية قام بها النائب العام، اليوم الأربعاء، قائلة: «النائب العام يقف على سير إجراءات العمل في مقار أعمال الحج في المدينة المنورة»، مهيبًا بالجميع التفاني في تقديم الصورة المشرِّفة، والتي تليق بالجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي سياق متصل، استقبل النائب العام، اليوم الأربعاء، نظيره المصري المستشار نبيل صادق، وذلك بمقر فرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة. وقالت النيابة العامة: «النائب العام يستقبل نظيره المصري في رحاب جولته التفقدية لأعمال الحج بفرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة».

وأوضحت النيابة العامة أنه، خلال اللقاء، جرى تبادل الحديث حول مستوى العلاقات الطبية بين البلدين، ومدى تطويرها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين وتعزيز علاقات العمل المشترك في الشأن النيابي، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة.

وفي نهاية اللقاء شكر النائب العام المصري نظيره السعودي على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيًّا للمملكة العربية السعودية مزيدًا من الأمن والأمان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.