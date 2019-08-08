سكان مرابي جازان يعيشون في الظلام منذ 24 ساعة

اشتكى سكان الحي الغربي في قرية المرابي التابعة لمركز الحكامية بمنطقة جازان من انقطاع الكهرباء منذ أكثر من 24 ساعة، بعد الموجة المطرية التي تعرضت لها منطقة جازان واستمرت قرابة ٩ ساعات مساء أول أمس الثلاثاء.

ولم تتجاوب كهرباء صامطة مع بلاغات الأهالي المتكررة (تحتفظ «عاجل» بأرقامها) ولم تحضر أي فرقة لموقع الانقطاع منذ ليلة البارحة.

وتحدث أحد المتضررين لـ«عاجل» قائلًا: منذ ليلة البارحة ونحن نعاني الأمرّين في انقطاع الكهرباء، ولديّ طفل مريض بسرطان المخ ويحتاج رعاية صحية واهتمامًا، ولكن زادت معاناتنا مع هذا الانقطاع ولديّ بالمنزل أيضًا كبار سن يعانون الامرين مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي نفس السياق؛ تحدث عدد من المواطنين قائلين: تضررنا ضررًا كبيرًا من انقطاع الكهرباء، في منازلنا كبار سن ومرضى وتعرضت أجهزتنا الكهربائية والمواد الغذائية للتلف، ونناشد أمير جازان التدخل لإنهاء معاناتنا.

وأشار الأهالي إلى أن شركة الكهرباء، لم تستطع منذ سنوات طويلة حل مشكلة الانقطاعات المتكررة، وناشدوا المسؤولين النظر في معاناتهم من سوء الخدمات بالقرية.