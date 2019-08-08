‎#مونديال_2022.. كارثة إنسانية #قطر

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. ‏في ‎#قطر.. احتجاجات العمّال تشل أعمال إنشاءات ملاعب المونديال

والسبب: 4 أشهر دون مال

‎#مونديال_2022.. كارثة إنسانية





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