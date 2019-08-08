︎

. ‏”عندي كلمة واحدة، أقول لوالدنا الملك سلمان كثّر خيرك”، السرور والحفاوة، والورد والنشيد، في استقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من السودان الشقيق. ‎@KingGuests ‎#العالم_في_قلب_المملكة





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من السودان الشقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.