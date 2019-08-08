شكرا لقرائتكم خبر عن 18 وظيفة إدارية شاغرة بـ «الدفاع المدني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دعت المديرية العامة للدفاع المدني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف «جدارة» على موقع وزارة الخدمة المدنية: www.mcs.gov.sa. وبينت أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بحسب الإعلان بلغ 18 وظيفة شاغرة لكلا الجنسين، مبينة أن مواعيد تقديم طلبات الراغبين بالتوظيف على الإنترنت ستمتد طوال 24 ساعة، بدءاً من التاسعة صباح الاثنين 17 ذي الحجة الجاري، حتى 11 مساءً الخميس 20 من الشهر ذاته، عبر منظومة «جدارة».

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف «جدارة» على موقع وزارة الخدمة المدنية: www.mcs.gov.sa. وبينت أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بحسب الإعلان بلغ 18 وظيفة شاغرة لكلا الجنسين، مبينة أن مواعيد تقديم طلبات الراغبين بالتوظيف على الإنترنت ستمتد طوال 24 ساعة، بدءاً من التاسعة صباح الاثنين 17 ذي الحجة الجاري، حتى 11 مساءً الخميس 20 من الشهر ذاته، عبر منظومة «جدارة».

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