شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام»: 1638 تصريحاً لتغطية الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

منحت وزارة الإعلام ١٦٣٨ تصريح تصوير للمشاركين في تغطية موسم حج هذا العام، يمثلون ١٥١ قناة تلفزيونية وإذاعية، و٣٦ بعثة إعلامية دولية، و٩٢٣ إعلامياً، و٥٢٢ جهازا ومعدّة تصوير، مشيرة إلى وجود 6 شركات لتقديم خدمات الربط بالأقمار الصناعية، إضافة إلى ٧ مواقع للبث المباشر على مدى ٢٤ ساعة عن طريق ٦٠ مصوراً، و٢٠ مخرجاً، و٢٥ فريق إعداد بحث ومحتوى، و٣٠ مراسلاً ميدانياً، و١٠ عربات نقل.

وصرحت الوزارة لـ26 وكالة أنباء إعلامية أجنبية بتغطية موسم الحج، ومنحت 217 تأشيرة من 28 سفارة سعودية لإعلاميين.

جاء ذلك، خلال تدشين الوزير الشبانة، أمس (الأربعاء) بوابة خدمات الحج الإعلامية بحضور عدد من الجهات الإعلامية والوفود المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. وتضمن الحفل عرض أعمال الحج بلغات العالم، وخدمات وزارة الإعلام، وتجارب الترجمة والتطوع في الحج.